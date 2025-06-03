A Milli Takım, ABD’ye Geldi

A MİLLİ TAKIM ABD’DE

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel mücadeleler için ABD’ye gitti. İstanbul’dan kalkan özel uçak, yerel saatle 02.10’da Massachusetts’teki Boston Logan Havalimanı’na indi. Milli takım kafilesi, havalimanında kendilerini bekleyen otobüsle oteline geçti. Ay-yıldızlı ekibi otel girişinde birkaç Türk taraftar karşıladı ve futbolcular onlara imza verdi.

HAZIRLIK PROGRAMI

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını 6 Haziran’a kadar Boston’da sürdürecek. Daha sonra, ABD ile oynanacak mücadele için otobüsle Hartford’a geçiş yapacaklar. Teknik direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 02.15’te Pratt & Whitney Stadı’nda basın toplantısı düzenleyecek. ABD-Türkiye karşılaşması 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta başlayacak.

Meksika MAÇI PLANLAMASI

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maç için 8 Haziran’da Kuzey Carolina’ya geçecek. Teknik direktör Vincenzo Montella ve kadrodan bir futbolcu, 9 Haziran Pazartesi günü TSİ 21.00’de Kenan Stadı’nda basın toplantısı yapacak. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın bir diğer ev sahibi Meksika ile gerçekleştireceği bu özel maçı, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te oynayacak. Milli takım kafilesi, Meksika karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönecek.