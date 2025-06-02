A Milli Takım, ABD’ye gidiyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacağı özel maçlar için ABD ve Meksika ile mücadele edecek. Hazırlıklar, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella gözetiminde sürüyor. Almanya’da sağlık kontrolleri süren Hakan Çalhanoğlu, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, antrenmanda yer almıyor.

Antrenman Öncüsü Toplantı ve Kutlamalar

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip arasında kısa bir toplantı yapılıyor. Toplantının ardından, A Milli Takım’a ilk kez çağırılan Mustafa Eskihellaç’a “Hoş geldin” denirken, yeni evlenen Kerem Aktürkoğlu da tebrik amaçlı olarak futbolcular tarafından yapılan bir koridor ile kutlanıyor. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlıyor ve ardından pas çalışması ile devam ediyor. Antrenmanın basına kapalı olan kısmında ise taktik idman gerçekleştiriliyor.

BOSTON’U HEDEFİNE ALDI

A Milli Futbol Takımı, bu akşam özel bir uçakla Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentine hareket edecek. Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta ABD ile karşılaşacak ve ardından 11 Haziran Salı TSİ 04.00’te Meksika ile mücadele edecek.