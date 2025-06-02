A Milli Takım ABD’ye Gitti

A MİLLİ TAKIM ABD’YE HAREKET ETTİ

A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile yapacakları özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yola çıktı. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nden özel uçakla Boston’a giden kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da bulunuyor. Takım, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından havalimanına geldi.

HAZIRLIKLAR NEW ENGLAND REVOLUTION’TA SÜRECEK

A Milli Futbol Takımı, 3-6 Haziran tarihlerinde MLS takımlarından New England Revolution’ın Foxborough kentindeki tesislerinde antrenman yapacak. 6 Haziran’da kara yoluyla ABD’nin maç oynanacağı Hartford’a gidecek olan takım, aynı gün teknik direktör Vincenzo Montella ile bir futbolcunun katılacağı basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

MAÇ TAKVİMİ VE DÖNÜŞ PLANI

Milliler, 7 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.40’ta ABD takımı ile karşılaşacak. 8 Haziran Pazar günü ise Meksika ile yapılacak maç için hava yoluyla Kuzey Carolina’ya geçecek. A Milli Takım, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te Meksika ile oynadıktan sonra İstanbul’a dönecek.