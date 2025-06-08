A Milli Takım, ABD’yi 2-1 yendi

MİLLİ TAKIM ABD’Yİ YENEREK TARİH YAZDI

A Milli Futbol Takımı, düzenlediği hazırlık maçında ABD’yi 2-1’lik skorla mağlup etti. Pratt & Whitney Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan ABD, 1. dakikada gol buldu. Ancak ay-yıldızlı ekip, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle öne geçti. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile oynadığı 3. maçta ilk kez galip geldi. Bu aynı zamanda Türkiye’nin ABD ile oynadığı 5. maçta elde ettiği 2. galibiyet oldu. Daha önce ABD’de oynanan 2 karşılaşmayı kaybeden Türkiye, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00’te Meksika ile kamp döneminin ikinci hazırlık maçını yapacak.

BERKE ÖZER İLK KEZ KALEDE

ABD karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Berke Özer, A Milli Takım formasını giymekle birlikte sahada ilk kez görev aldı. Maçın başlangıcında gelen golde pozisyonu engelleyemeyen Berke, sonrasında kalesini gole kapatarak önemli bir iş çıkarıyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız, bu maçla birlikte A Milli Takım kariyerlerinde 20. karşılaşmalarına çıkmış oldular. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu oyunculara ilk 11’de şans verdi.

ARDA VE KEREM GOLLERİ İLE TAKIMA KATKI SAĞLADI

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 5. golünü atarak maçtaki skorun eşitlenmesini sağladı. 25. dakikada ABD savunmasını baskı altına alan Arda, kendisine çarpan topun ağlara gitmesiyle skoru 1-1 yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, 43. maçında 12. gol sevincini yaşayarak takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

YENİ YÜZLER MİLLİ TAKIMDA

Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilerek ABD karşısında formayı giydi. İlk 11’de yer almayan Mustafa, 76. dakikada Eren Elmalı’nın yerine oyuna dahil oldu. Deneyimli oyuncu Kaan Ayhan ise 70. maçına çıkarak önemli bir tecrübeye imza attı. Yedekler arasında bulunan Kaan, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü’nün yerine sahaya adım attı.