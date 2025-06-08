A Milli Takım, ABD’yi Yendi

A MİLLİ TAKIM ABD’Yİ MAĞLUP ETTİ

A Milli Takım, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiği hazırlık maçında rakibini yenmeyi başardı. Milliler, hedefledikleri Dünya Kupası yolculuğuna yine Amerika’da başladı. 2026 Dünya Kupası eleme gruplarına hazırlanan Türk takımı, turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile özel bir karşılaşma gerçekleştirdi.

MAÇIN DETAYLARI

Pratt & Whitney Stadyumu’nda gerçekleşen müsabaka, Türkiye’nin 2-1’lik galibiyetiyle sona erdi. A Milli Takım’ın galibiyetini sağlayan goller 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu tarafından atıldı. Milliler, hazırlık maçlarının ardından 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 03.30’da Meksika ile mücadele edecek.