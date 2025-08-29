A Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU BELİRLENDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, 4 Eylül’de Gürcistan ile deplasmanda oynayacağı maç ile başlayacak. A Milli Takım, 7 Eylül’de ise Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Bu önemli süreçte, A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı.

Aday Kadroda Yer Alan İsimler

Aday kadroda şu oyuncular bulunuyor: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Bu oyuncular, uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.