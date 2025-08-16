Haberler

A Milli Takım Antrenörü Montella, Solskjaer’i Ziyaret Etti

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i kulüp tesislerinde ziyaret etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan bu görüşmede Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile fikir alışverişinde bulundu.

HEDEFİ FORMAYI HEDEFE KOYDU

Norveçli teknik adam, görüşmelerin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş formasını hediye etti. Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.