A Milli Takım Antrenörü Montella, Solskjaer’i Ziyaret Etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’i kulüp tesislerinde ziyaret etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan bu görüşmede Solskjaer, Türk futbolundaki güncel konular hakkında Montella ile fikir alışverişinde bulundu.

Norveçli teknik adam, görüşmelerin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş formasını hediye etti. Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.