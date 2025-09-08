A Milli Takım Büyük Yenilgi Aldı

İSPANYA MAÇINDAKİ HEZİMETİN ANALİZİ

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki 2. maçta A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşılaştı. Karşılaşma, Konya’da gerçekleşti ve 6-0’lık ağır bir hezimetle sonuçlandı. Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci sert eleştirilerde bulundu. Kahveci, “İspanya favoriydi zaten. 10 maç oyna birini kazanırsın. Mucize bekledik, felaket yaşadık ama. Tamam İspanya son Avrupa Şampiyonu ama sen de son çeyrek finalistsin. Çeyrek Finale gelmiş bir takımla şampiyon bir takımın arasında bu kadar fark olur mu ya? Beni kahreden bu. 6-0 bitti. Bize 0 değil -5 yazıyorum” ifadesini kullandı.

İSPANYA’NIN BAŞARILI OYUNCULARI

Kahveci, topla daha fazla oynamayı başaran İspanyol oyuncuları hakkında değerlendirmeler yaptı. “Bu kadar olur mu ya? Bize 3 gol atan oyuncu 8 numara oynuyor. Merino, orta sahada oynayıp 3 gol attı. Pedri 1 gol 1 asist yaptı. 2 Orta saha oyuncusu 5 gol attı. Yamal da çok iyi oynadı. Türkiye sınırları içerisinde -televizyondan da olsa- izlediğim en iyi topçulardan. 18 yaşında böyle bir futbolcu olamaz ya” şeklinde konuştu.

DEFANS HATASI VE KURTARIŞLAR

Nihat Kahveci, A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır’ın performansına dikkat çekti. “Uğurcan’ın 6 kurtarışı var. Hepsi de net gol pozisyonuydu. Nico Williams ilk yarıda Konya’dan Kayseri’ye vurdu. Yamal da iki tane çok kötü vurdu. Bizim İspanya ile aramızda bu kadar fark yok” diyerek, takımın defansif hatalarını ve bu hataların sonuçlarını dile getirdi. Bu ağır mağlubiyet, Türkiye’nin futbolundaki gelişim sürecinin sorgulanmasına neden oluyor.