A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu yaşanıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu ikinci maçında Çekya ile mücadele etti. Arena Riga’da gerçekleşen karşılaşmayı 92-78’lik skorla ay-yıldızlılar kazandı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADILAR

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir oyun sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını iyi kullandı. Çekya, dış atışlardan 6 isabet bulmuş ve bir ara 8 sayılık farkla öne geçerek ilk çeyreği 27-21 tamamlamıştı. Türkiye, ikinci periyoda daha iyi bir performansla başladı. Çekya’nın bulduğu ilk sayının ardından 14-0’lık bir seri yakalayan milli takım, 16. dakikada 7 sayılık farkla öne geçerek skoru 35-28 yaptı. Kalan süreyi iyi yöneten Türkiye, soyunma odasına 45-37 önde gitti.

KAZANAN MİLLİ TAKIM

Üçüncü periyotta dış atışlardan sayı arayan Çekya, Cedi Osman’ın etkili oyunu ile yanıt bulan Türkiye karşısında geri düştü. Milliler, son çeyreğe 72-62 önde girerek avantajını sürdürdü. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Türkiye, farkı 18 sayıya kadar çıkararak müsabakayı 92-78 galibiyetle sonuçlandırdı.

ALPEREN, CEDİ VE ERCAN YILDIZLAŞTI

Millilerdeki başarılı oyuncular Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyete toplamda 60 sayıyla katkı sağladı. Alperen Şengün, maçta 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle öne çıktı.

SONRAKİ RAKİP PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maç Arena Riga’da oynanacak. Maçın hakemleri ise Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olarak belirlendi.

Türkiye’nin oyuncu kadrosu şu şekilde: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı 2.

Çekya’nın kadrosu ise: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint ve Svoboda 2 ile mücadele etti.

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)