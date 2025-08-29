A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI SÜRÜYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile mücadele etti. Riga Arena’da gerçekleştirilen maçta Türk milli takımı, 92-78’lik skorla galip geldi.

İLK YARIDA ÖNDE KAPATILDI

Mücadelenin ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergileyerek öne geçti. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında güçlü bir oyun oynamakla beraber, rakip takım dış atışlardan 6 isabet buldu ve ilk periyodu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlangıç yapan milliler, ilk sayının ardından 14-0’lık bir seri yakalayarak 16. dakikada 35-28’lik bir farkla öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Türkiye, devreye 45-37 avantajla gitti.

AY-YILDIZLILARIN DOMİNASYONU

Üçüncü periyotta, dış atışlardan skor bulmaya çalışan Çekya’ya Cedi Osman’ın etkili oyunu ile karşılık veren milli takım, son çeyreğe 72-62 önde girdi. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün performansıyla farkı 18 sayıya kadar çıkararak, maçı 92-78’lik skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET YILDIZLARI

Milli takımın galibiyetine en yüksek katkıyı veren oyuncular Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani oldu. Alperen Şengün, karşılaşmada 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti.

GÖZLER PORTEKİZ MAÇINDA

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasını yarın saat 21.15’te Portekiz ile yapacak. Maç, Riga Arena’da gerçekleştirilecek. Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan).

Türkiye: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2.

Çekya: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2.

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya).