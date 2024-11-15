A Milli Takım’da Ahmed Kutucu Çıkarıldı

AHMED KUTUCU ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımımızda, Galler ve Karadağ ile yapılacak karşılaşmalar öncesi Eyüpspor’da forma giyen Ahmed Kutucu, aday kadrodan çıkarıldı. Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta bu iki rakiple karşılaşacak ve Ahmed Kutucu’nun sakatlığı nedeniyle bu maçlarda yer alamayacağı duyuruldu.

SAKATLIK NEDENİYLE OYNAMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ahmed Kutucu’nun sol arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Aynı zamanda, yarın Kayseri’de Galler ile, 19 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca, daha önce sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül de aday kadrodan çıkarılmıştı.