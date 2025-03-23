Spor

A Milli Takım’dan Macaristan’da Büyük Zafer!

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A MİLLİ TAKIMIMIZ DEPLASMANDA GALİBİYET ELDE ETTİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Macaristan ile karşılaştı. Puskas Arena’da gerçekleştirilen bu önemli karşılaşma, Millilerimizin 3-0’lık galibiyetiyle sona erdi.

GALİBİYET GOLLERİ

Milli Takım’ı galibiyete taşıyan goller, 37. dakikada penaltı atışını kullanan Hakan Çalhanoğlu tarafından, 39. dakikada Arda Güler ve 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı tarafından kaydedildi. Böylece, A Milli Takım, ilk maçı 3-1 kazanarak toplamda 6-1’lik skorla UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi başardı. Macaristan ise bu sonuçla UEFA Uluslar B Ligi’ne düşmüş oldu.

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