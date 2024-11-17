A Milli Takım’dan Sakatlık Nedeniyle Çıkarma

Türkiye Futbol Federasyonu Açıklama Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son karşılaşmada 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı kadrosunda bazı değişiklikler olduğu bildirildi. Bundesliga takımlarından Freiburg’da forma giyen Eren Dinkci, sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Oyuncu Değişiklikleri ve Cezalar

Dün gerçekleştirilen Galler karşılaşmasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, bu nedenle Karadağ maçı kadrosundan çıkarıldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ mücadele öncesinde Ümit Milli Takım’dan Cihan Çanak ile Kayserisporlu Gökhan Sazdağı’nı kadroya dahil etti.