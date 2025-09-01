A Milli Takım, Estonya’yı yendi

MAÇ PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Oynadığı üç maçta üç galibiyet alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nun dördüncü maçında Estonya ile mücadele etti. Karşılaşmaya güçlü bir başlangıç yapan A Milli Takım, Estonya’ya karşı maç boyunca etkili bir performans sergileyerek sahadan 84-64’lük bir galibiyetle ayrıldı.

GRUPTA İKİNCİ SIRADA GÜVENCE ALTINA ALDI

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, turnuvada oynadığı dört maçı da kazanarak grupta ilk iki sırayı garantiledi. A Milli Takım, sıradaki maçında Sırbistan ile karşılaşacak ve bu mücadele, liderlik açısından büyük bir önem taşıyacak.