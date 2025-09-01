Haberler

A Milli Takım, Estonya’yı yendi

MAÇ PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Oynadığı üç maçta üç galibiyet alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’nun dördüncü maçında Estonya ile mücadele etti. Karşılaşmaya güçlü bir başlangıç yapan A Milli Takım, Estonya’ya karşı maç boyunca etkili bir performans sergileyerek sahadan 84-64’lük bir galibiyetle ayrıldı.

GRUPTA İKİNCİ SIRADA GÜVENCE ALTINA ALDI

Bu sonuçla birlikte 12 Dev Adam, turnuvada oynadığı dört maçı da kazanarak grupta ilk iki sırayı garantiledi. A Milli Takım, sıradaki maçında Sırbistan ile karşılaşacak ve bu mücadele, liderlik açısından büyük bir önem taşıyacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Bolu’daki Yedigöller Milli Parkı’nda Ayılar Görüntülendi

Yedigöller Milli Parkı'nda yapılan çalışmalarda fotokapanla ayılar ve geyikler görüntülendi, bu sayede bölgedeki yaban hayatı detaylı şekilde belgelendi.
Haberler

Aileler, Belemedik’te Dijital Detoks Yaptı

Adana'da düzenlenen dijital detoks kampında aileler ve çocuklar, 'Ekrandan Uzak Doğaya Yakın' temasıyla Belemedik Tabiat Parkı'nda geleneksel ve zeka oyunları oynadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.