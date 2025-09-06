A Milli Takım, EuroBasket 2025’te mücadelesine başladı

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALE GİDİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te çeyrek final hedefiyle sahaya çıkıyor. 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç ile mücadele ediyor. Milliler bu kritik karşılaşmayı kazanması durumunda, çeyrek finalde Polonya ile Bosna Hersek arasındaki maçın galibiyle eşleşecek. Türkiye – İsveç mücadelesine dair tüm gelişmeler, haberimizin devamında anbean aktarılıyor.

MÜCADELE LETONYA’DA GERÇEKLEŞECEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) heyecanında önemli bir aşamada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül Cumartesi günü Letonya’nın başkenti Riga’da İsveç ile karşı karşıya gelecek. Grup etabında gösterdiği performansla üst tura adını yazdıran milliler, bu zorlu maçı kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Karşılaşma, Türk basketbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor ve tüm gözler 12 Dev Adam’ın İsveç karşısındaki performansında olacak.

MAÇ CANLI YAYINDA İZLENEBİLECEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu kapsamında 6 Eylül Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak. Letonya’nın Riga şehrindeki Arena Riga’da gerçekleşen karşılaşma, Türkiye saatiyle 12.00’de başladı. 12 Dev Adam, bu kritik mücadeleden zaferle ayrılarak çeyrek final biletini almak istiyor. Türkiye-İsveç maçı, EuroBasket 2025 organizasyonu kapsamında TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçı kaçırmamak için TRT Spor’u takip edebilirsiniz.