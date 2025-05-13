A Milli Takım, FIBA 2027 Elemeleri’nde Sırbistan

A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, Sırbistan ve Bosna Hersek’in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

C GRUBUNDA YER ALACAK

Kura çekiminde 4’üncü torbadan katılan A Milli Takım, C Grubu’nda yer alacak. Milliler, grubu ilk üç sırada bitiren takımlar arasında olursa ikinci tura geçecek. İkinci turda ilk üç sırayı elde eden ekipler, FIBA 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.