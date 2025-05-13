Haberler

A Milli Takım, FIBA 2027 Elemeleri’nde Sırbistan

A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlı takım, Sırbistan ve Bosna Hersek’in yanı sıra ön elemeden gelecek Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

C GRUBUNDA YER ALACAK

Kura çekiminde 4’üncü torbadan katılan A Milli Takım, C Grubu’nda yer alacak. Milliler, grubu ilk üç sırada bitiren takımlar arasında olursa ikinci tura geçecek. İkinci turda ilk üç sırayı elde eden ekipler, FIBA 2027 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail’in “C” Bölgesinde Tehlikeli Adım

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Batı Şeria'nın 'C' bölgesindeki mülk kayıtlarını yeniden başlatmasını uluslararası hukuka aykırı ve barış sürecine zarar verici olarak değerlendirdi.
Haberler

Ayaş’ta Otomobil Yangını Meydana Geldi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak tamamen yandı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.