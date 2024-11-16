A Milli Takım, Galler İle Berabere Kaldı

MAÇTA GOL YOK

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi çerçevesinde Galler ile oynadığı 5. hafta karşılaşmasını 0-0 berabere tamamladı. Maçın sonucunda kazanma şansı elde edemeyen milli takım, A Ligi’ne yükselme hedefine ulaşabilmek için son haftaya odaklanmak zorunda kaldı.

SIRA KARADAĞ’A GELDİ

Beraberlik sonucunda A Ligi’ne yükselme hesapları son maça kalırken, milli takımımızın önündeki rakip Karadağ olacak. Bu mücadele, A Milli Takım’ın geleceği için kritik bir öneme sahip. Son haftada alınacak sonuç, hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde belirleyici rol oynayacak.