A Milli Takım Galler ile Maç Yapacak Türkiye’nin En Yüksek Oranları Misli’de

GALLER İLE ÖNEMLİ MAÇ

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. karşılaşmasında bu akşam Galler’i ağırlıyor. Mücadele Türkiye’nin En Yüksek Oranlarıyla Misli’de heyecanla yaşanacak. Karşılaşma öncesi en son gelişmeler ve muhtemel 11’ler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 5. maçında bugün Kayseri’de Galler ile karşılaşacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera’ya Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso yardımcılık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

YÜKSELİŞİ GARANTİLEMEK

4. Grup’ta 10 puanla lider olan A Milli Takım, 8 puanla ikinci sırada bulunan Galler’i yenmesi halinde, son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. İki takım arasında Galler’de oynanan ilk mücadele 0-0 sonucuyla sona ermişti. İzmir’de İzlanda karşısında 3-1 galip gelen ay-yıldızlı ekip, daha sonra Samsun’da Karadağ’ı 1-0, deplasmanda da İzlanda’yı 4-2 yenmişti. Galler ise Karadağ’ı 2-1 yenerek, deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kalmıştı.

CEZA VE SAKATLIKLAR

Ay-yıldızlı ekipte cezalı olan Kenan Yıldız bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları sebebiyle Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Ahmed Kutucu ve Deniz Gül aday kadrodan çıkarılmak zorunda kalındı. Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

636. DİPLAMA MAÇ

A Milli Takım, bu karşılaşmayla birlikte tarihindeki 636. müsabakasına çıkıyor. Takım, 101 yıllık tarihinde toplamda 635 maç oynayıp, 248 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, 869 gol atarken kalesinde 908 gol gördü ve daha önce 91 farklı ülke takımıyla mücadele etti. Milli takım, toplamda 551 maçı Avrupa, 34’ünü Asya, 24’ünü Afrika, 23’ünü Amerika ve 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle oynadı.

MONTELLA DÖNEMİ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde Galler karşısında 18’inci sınavını verecek. Montella’nın kulübede bulunduğu ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılan Türkiye, sonrasında 5 maçta galibiyet elde edemedi. Milliler, EURO 2024’ün ilk maçında Gürcistan’ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Montella yönetiminde, 12’si resmi ve 5’i özel toplam 17 maç oynanarak 9 galibiyet elde edildi.

GALLER İLE TARİHİ RANDEVU

A Milli Takım, Galler ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, daha önce Galler ile resmi 10 maç oynayıp 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 1978 yılında yapıldı ve Galler, 1-0 galip geldi. Galler ile son oynanan mücadele ise 6 Eylül 2024’te eşitlikle tamamlandı.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Barış Alper, Kerem

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Cabango, Davies, Brooks, Wilson, Johnson, Allen, Sheehan, Harris

DİKKAT ÇEKEN GÖZLEMLER

İki takım arasındaki son 4 maçın 2.5 Alt bitti. Galler, Uluslar Ligi B Ligi Grup 4’teki son 3 maçta ilk yarıları önde tamamladı. Milliler ise son 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHLERİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %40’ı Türkiye galibiyetini tercih ediyor. Misli’de Türkiye galibiyetine 1.68, beraberliğe 3.40 ve Galler galibiyetine 4.16 oran veriliyor.