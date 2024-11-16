A Milli Takım Galler Maçına Çıkıyor

MİLLİ TAKIM GALLER İLE KARŞILAŞIYOR

A Milli Takım, Uluslar B Ligi kapsamında Kayseri’de Galler ekibini ağırlıyor. Grupta namağlup bir şekilde lider durumunda olan Milli Takım, saat 20.00’de başlayacak olan bu mücadelede 3 puan kazanırsa son karşılaşmaları beklemeden A Ligi’ne yükselecek.

KAZANILAN HER PUAN ÖNEMLİ

Millilerin bu kritik karşılaşmadaki hedefi, galibiyetle birlikte A Ligi’ne yükselmek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmak. Taraftarlar, takımın bu süreçte gösterdiği performansı yakından takip ediyor ve başarılı bir sonuç bekliyor.