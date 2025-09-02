A Milli Takım, Gürcistan’a gidiyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 4 Eylül’de Gürcistan’a karşı oynayacağı ilk maçın hazırlıkları kapsamında, basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan idmanda, bir gün önceki antrenmana katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de yer aldı.

ANTRAMANI GÖZLEMLEYEN İSİMLER

Fitness salonunda hazırlık yapan oyuncular, daha sonra sahaya geçerek ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve taktik çalışmalara odaklandı. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun yapıldı. A Milli Takım’ın bugünkü antrenmanı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz tarafından da izlendi.

MEDYAYA AÇIK ANTRANMAN HEYECANI

A Milli Takım, Gürcistan ile gerçekleşecek karşılaşma öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 11.15’te Riva’da yapacak. Bu çalışmanın ilk 15 dakikalık kısmı medya mensuplarına açık olacak. A Milli Takım, daha sonra saat 16.00’da İstanbul Havalimanı üzerinden Türk Hava Yolları’na ait uçak ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e hareket edecek.

SEYAHAT İÇİN YOLA ÇIKIYORLAR

Ay-yıldızlılar, Tiflis’e vardıktan sonra, müsabakanın oynanacağı Tiflis’teki Boris Paichadze Stadyumu’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00’de (TSİ 19.00) statta basın toplantısı düzenleyecek.