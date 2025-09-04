A Milli Takım, Gürcistan’a Konuk Olacak

A MİLLİ TAKIM’IN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’na giden yolda bu akşam ilk maçına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Aynı zamanda grubun diğer maçında Bulgaristan ile İspanya da saat 21.45’te mücadele edecek.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

Türkiye’nin eleme grubundaki maç programı şu şekildeki gibi planlandı: Bugün, 19.00: Gürcistan – Türkiye, 7 Eylül Pazar, 21.45: Türkiye-İspanya, 11 Ekim Cumartesi: Bulgaristan-Türkiye, 14 Ekim Salı: Türkiye-Gürcistan, 15 Kasım Cumartesi: Türkiye-Bulgaristan, 18 Kasım Salı: İspanya-Türkiye.

DÜNYA KUPASI’NA KATILIM HAKKI

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın boy göstereceği bir turnuva olarak dikkat çekiyor. Avrupa elemeleri sonucunda, gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca, son 4 bilet için 12 grup ikinci ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım ile toplamda 16 takım play-off maçlarıyla mücadele edecek. Bu maçlar 2026’nın mart ayında gerçekleşecek.

GÜRCİSTAN İLE YEDİNCİ RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk rakibi Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, daha önceki 6 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi almış durumda. Bu maçlarda Ay-Yıldızlı ekip, rakip kaleye 15 gol gönderirken, kendi kalesinde 6 gol görmüş.

SON DAKİKA MAÇI AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAYDI

Takım, Gürcistan ile son kez geçen yıl Almanya’da yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası’nda karşılaştı. BVB Dortmund Stadı’ndaki bu çekişmeli grup maçını Türkiye, 3-1’lik skorla kazandı. A Milli Takımın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Gürcistan’ın tek golü Mikautadze’den geldi.

MUHTEMEL 11’LER

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.