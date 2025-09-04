A Milli Takım, Gürcistan’ı 2-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. İlk yarıda ay-yıldızlı ekip, 2-0’lık bir üstünlük ile soyunma odasına gitti.

İLK YARIDAKİ ÖNEMLİ ANLAR

Maçın başlama düdüğünden sadece 3 dakika sonra Arda’nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Mert Müldür, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderiyor. Bu gol, Türkiye’nin maçtaki ilk sayısı oluyor. 10. dakikada İsmail Yüksek, ceza sahası dışındaki topu Arda Güler’e aktarıyor. Arda, ceza sahasına girerek çektiği şutta topun savunmadan sekmesi sonucu korner ile sonuçlanıyor. 24. dakikada Arda Güler’in ceza sahası dışından yaptığı şut ise dışarı gidiyor. İkinci önemli gol, 41. dakikada geliyor. Ceza sahasında yaşanan bir karambolde Kerem Aktürkoğlu, topu kaparak filelerle buluşturuyor. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+2. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan yapılan ortada Lochosvili’nin şutu yandan auta çıkıyor.

TAKIM KADROLARI

Mücadelenin geçtiği Boris Paichadze Stadyumu’nda hakem triosu Davide Massa, Filippo Meli ve Stefano Alassio. Gürcistan takımında; Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze görev alıyor. Yedek kulübesinde ise Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Gocholeishvili, Azarovi, Lobzhanidze, Mamuchashvili, Gagnidze, Lominadze, Zivzivadze ve Guliashvili yer alıyor. Gürcistan’ın teknik direktörlüğünü Willy Sagnol üstleniyor. Türkiye kadrosunda ise Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Yedekler arasında Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz bulunuyor. Teknik direktörlük görevini ise Vincenzo Montella üstleniyor.

Görülmesi gereken bir konu, maça dair sarı kartların; Gürcistan’dan Lochoshvili ve Kakabadze ile Türkiye’den İsmail Yüksek için gösterilmesi oldu.