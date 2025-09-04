A Milli Takım, Gürcistan’ı 3-2 yendi

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK GOLLER

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk mücadelesinde Gürcistan ile karşılaştı. Boris Paiçadze Arena’da gerçekleştirilen maçta, milli takımımız mücadeleyi 3-2’lik skorla kazandı. Maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, 3. dakikada Arda’nın sol kanattan kullandığı köşe atışıyla Mert Müldür, ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara yolladı.

İKİNCİ GOL VE OYUNUN DEVAMI

İyi oyununu sürdüren A Milli Takım, 41. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda da başarılı performansını sürdüren milli takım, 49. dakikada Yunus Akgün’ün pasıyla Kerem Aktürkoğlu’ndan üçüncü golü buldu ve durumu 3-0 yaptı.

GÜRCİSTAN’IN GOLÜ VE KIRMIZI KART

Maçın 62. dakikasında Gürcistan, hızlı bir atakla gol buldu. Kvara Kvaratskhelia’nın şutu direkten döndü ve Zuriko Davitashvili, bu topu ağlara göndererek farkı ikiye indirdi. A Milli Takım’da 67. dakikada oyuna giren Barış Alper Yılmaz, 70. dakikada yaptığı sert müdahaleyle direkt kırmızı kart gördü.

SON DAKİKALAR VE MAÇIN SONU

Son anlarda Gürcistan’ın baskısı arttı ve Kvaratskhelia’nın ceza sahası içinden çektiği sert şutla bir gol daha buldu. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ne galibiyetle başlayarak 3 puana yükseldi. Gürcistan ise ilk maçında henüz puanla tanışamadı. Milliler, sıradaki maçında kendi sahasında İspanya ile karşılaşacakken, Gürcistan sahasında Bulgaristan ile mücadele edecek.