A Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi

MAÇ SONUCU VE GEÇMİŞ İDDİALAR

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı ağırladı. Boris Paiçadze Arena’da gerçekleşen bu mücadele, milli takımımızın 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

SEVİNÇ VE DESTEK GÖRÜNTÜLERİ

Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra aralarının bozulduğu belirtilen Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün, attıkları gollerle tartışmalara son verdi. Milli takım oyuncuları, toplamda atılan 3 golün ardından büyük bir coşku yaşadı ve birbirleriyle destek oldular. Üç oyuncunun da gollerin sevinçlerinde sık sık sarıldıkları gözlemlendi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun attığı 2. goldeki asist, Yunus Akgün tarafından yapıldı.

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ

Maçtan kareler sosyal medya ve internet üzerinden paylaşıldı. Yıldız oyuncuların sevinç anları, güzel bir takım ruhunu yansıttı ve taraftarlarda mutluluk yarattı.