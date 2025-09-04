A Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GALİP GELDİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı 3-2’lik skorla yendi. Maç sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dikkat çekici açıklamalar yaptı. Milli takım oyuncuları arasında sorunlar olduğu yönündeki iddialara ilişkin konuşan Hacıosmanoğlu, “Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Bu ortama çomak sokmaya çalışanlar Türk değil! Bu kadar önemli bir maç öncesinde böyle polemikleri yaratmak anca vatan hainlerine yakışır.” dedi.

KARAKTERLİ VE KALİTELİ BİR KADRO

Takımda bir kolej havası olduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu, “Tarihin en karakterli ve en kaliteli Milli Takım kadrosu diye hep söylüyorum. Çok güzel bir kolej havası var.” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, takımın birlik ve beraberliğini güçlendirmeyi hedefliyor.