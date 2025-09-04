A Milli Takım, Gürcistan’ı yendi

A MİLLİ TAKIM GÜRCİSTAN’I YENDİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’a konuk oldu. Bu mücadelede Mert Müldür, 3. dakikada attığı golle milli takıma avantaj sağladı ve Gürcistan’a karşı duygusal bir an yaşattı. Daha önce EURO 2024’te de Gürcistan’a karşı gol atan Mert Müldür, bu maçta da başarı gösterdi.

Mert Müldür, Arda Güler’in yaptığı ortada iyi bir yükselişle şık bir kafa vuruşu gerçekleştirdi ve millileri öne geçirdi. Mert’in bu golü, hem EURO 2024’te hem de Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maçlarda Gürcistan’a karşı attığı önemli bir gol oldu.

A MİLLİ TAKIM’IN GOL PERFORMANSI

Ayrıca, Mert Müldür, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki ilk golü atan isimken, şimdi de Dünya Kupası Elemeleri’nde ilk golü atan oyuncu olmayı başardı. Bu başarı, Mert’in milli takım için ne denli değerli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.