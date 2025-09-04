Haberler

A Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi

BAŞARIYLA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2’lik skorla geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maça dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ VATANDAŞLIK MÜJDESİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşı olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap vererek, bu iddiaları doğrulayarak. Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız.” şeklinde ifadeler kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 24 maçta görev alan İtalyan teknik adam Montella, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile takımına katkı sağladı. Montella, milli takım ile birlikte 1.79 puan ortalaması elde etti.

ÖNEMLİ

Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

Eskişehir'de, eşi tarafından darp edilen bir kadın, çocuklarıyla birlikte parka giderek yardım talep etti. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Fail kayıplara karıştı.
Kdc Sağlık Bakanlığı Mweka’da Ebola Duyurdu

Kongo'da Mweka bölgesinde 28 Ebola vakası ve 15 ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, bu durumun ardından salgın ilan ederek acil durum ekipleri gönderdi.

