A Milli Takım, Gürcistan’ı Yendi

BAŞARIYLA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2’lik skorla geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maça dair önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ VATANDAŞLIK MÜJDESİ

İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonrası Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşı olacağı yönündeki spekülasyonlara cevap vererek, bu iddiaları doğrulayarak. Hacıosmanoğlu, “Vincenzo Montella’yı en kısa sürede Türk vatandaşı yapacağız.” şeklinde ifadeler kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN PERFORMANSI

A Milli Takım’ın başında şu ana kadar 24 maçta görev alan İtalyan teknik adam Montella, 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile takımına katkı sağladı. Montella, milli takım ile birlikte 1.79 puan ortalaması elde etti.