A Milli Takım, Gürcistan’ı yendi

MAÇ SONRASI BAŞARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun açılış maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 3-2 yenerek değerli bir galibiyet almış oldu. Karşılaşmanın hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zaferin coşkusunu paylaştı ve ayrıca İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili önemli bir müjde verdi.

MONTELLA İÇİN YENİ GELİŞMELER

Hacıosmanoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, uzun zamandır konuşulan Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşlığına geçme ihtimali hakkında net bilgi sundu. Bu iddiaları doğrulayan Hacıosmanoğlu, sürecin resmen başlayacağını belirtti. Basın mensuplarına “Vincenzo Montella’yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız.” ifadesiyle durumu kamuoyuna aktardı.

MONTELLA’NIN PERFORMANSI

İtalyan çalıştırıcı; A Milli Takım’ın başında görev aldığı süre içerisinde toplamda 24 maça çıktı. Montella, bu maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, maç başına 1.79 puan ortalamasıyla dikkat çekiyor. Bu süreç, Türkiye’nin uluslararası spordaki hedefleri açısından önemli bir dönemi temsil ediyor.