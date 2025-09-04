Haberler

A Milli Takım, Gürcistan’ı yendi

MAÇ SONRASI BAŞARI

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun açılış maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan’ı 3-2 yenerek değerli bir galibiyet almış oldu. Karşılaşmanın hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, zaferin coşkusunu paylaştı ve ayrıca İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili önemli bir müjde verdi.

MONTELLA İÇİN YENİ GELİŞMELER

Hacıosmanoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda, uzun zamandır konuşulan Vincenzo Montella’nın Türk vatandaşlığına geçme ihtimali hakkında net bilgi sundu. Bu iddiaları doğrulayan Hacıosmanoğlu, sürecin resmen başlayacağını belirtti. Basın mensuplarına “Vincenzo Montella’yı en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız.” ifadesiyle durumu kamuoyuna aktardı.

MONTELLA’NIN PERFORMANSI

İtalyan çalıştırıcı; A Milli Takım’ın başında görev aldığı süre içerisinde toplamda 24 maça çıktı. Montella, bu maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle, maç başına 1.79 puan ortalamasıyla dikkat çekiyor. Bu süreç, Türkiye’nin uluslararası spordaki hedefleri açısından önemli bir dönemi temsil ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

Eskişehir'de, eşi tarafından darp edilen bir kadın, çocuklarıyla birlikte parka giderek yardım talep etti. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Fail kayıplara karıştı.
Haberler

Kdc Sağlık Bakanlığı Mweka’da Ebola Duyurdu

Kongo'da Mweka bölgesinde 28 Ebola vakası ve 15 ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, bu durumun ardından salgın ilan ederek acil durum ekipleri gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.