A Milli Takım Gürcistan’ı Yendi

MAÇIN SONUCU VE PERFORMANS

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Gürcistan’ı dış sahada 3-2 mağlup etti. Bu galibiyet, A Milli Takımımız’ın gösterdiği performansla Avrupa basınında geniş yankı buldu.

AVRUPA BASININDAN YANSIMALAR

A Bola, “Kerem Aktürkoglu, Türkiye’nin Gürcistan karşısında elde ettiği zaferde belirleyici rol oynadı. Eski Benfica oyuncusu ilk 11’de yer aldı.” diye belirtti. AS ise, “Arda Güler’in 85 milyon insanı hayallere sürükleyen numarası” diyerek, Real Madrid oyuncusunun köşe vuruşunu gerçekleştirmeden önce takım arkadaşına fısıldadığına dikkat çekti. Türkiye, Dünya Kupası elemelerine değerli bir galibiyetle başlangıç yaptı.

“Arda Güler, Türkiye ile de parlıyor. Real Madrid oyuncusu, elemelerin ilk gününde Gürcistan karşısında bir asist yaptı ve milli takımına liderlik etti. Şimdi Arda Güler’in etkileyici performansının tadını çıkaran Türkiye.” şeklinde ifadeler yer aldı.

İSPANYA MAÇI ÖNCESİ KAZANÇLAR

Aynı zamanda, “Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu, İspanya maçı öncesi Türkiye’yi zafere taşıdı. Real Madrid ve Fenerbahçe oyuncuları, Gürcistan’ı yenen milli takımın galibiyetinde başrol oynadılar.” denildi. Marca, “Arda Güler ve Kerem Aktürkoglu İspanya’ya uyarıda bulundu. Harika bir maç çıkaran Real Madrid oyuncusu asist yaptı ve Türk forvet iki gol attı.” cümleleriyle bu sonuçları destekledi.