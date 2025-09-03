A Milli Takım Gürcistan İle Bulunacak

MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARI TAMAM

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda yarın deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu karşılaşma için hazır olduklarını belirtti. Montella, Boris Paichadze Ulusal Stadı’ndaki basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile birlikte açıklamalarda bulundu. Zorlu mücadelede Gürcistan’ın saygı duyulması gereken bir takım olduğunu dile getiren Montella, “Gürcistan son yıllarda çok gelişen bir milli takım. Avrupa Şampiyonası’nda başarıya ulaşan, milletini gururlandıran bir kadroları var. Zorlu bir maç olacağını biliyorum ama biz iyi hazırlandık. İstediğimiz sonucu almak için sahaya çıktığımızda elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER’İN ROLÜ

Gürcü bir basın mensubunun Arda Güler ile ilgili sorusuna Montella, “Arda’nın bu sene tüm maçlarını izledim. Onu sadece orta sahada değil, forvet arkası ve farklı pozisyonlarda da gördüm. O, her alanda etkili olabilen bir futbolcu. Her maçın hikayesi farklıdır ve takım arkadaşlarının özelliklerine bakarak pozisyon tercihini belirliyor.” yanıtını verdi. Ayrıca, milli takımdaki birçok oyuncunun kulüp değişikliği yapması hakkında gelen bir soru üzerine, “Bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil. Çok fazla futbolcu takım değiştirdi. Ancak büyük futbolcular bu durumlardan etkilenmez ve oyuncularımız buraya geldiklerinde ruhen ve fiziksel olarak burada olmak istediklerini gösterdiler.” şeklinde cevapladı.

REKABET VE HAZIRLIK

Hücum oyuncularının formda olmasının rekabeti pozitif yönde etkilediğini söyleyen Montella, “Rekabet her zaman olumlu etkiler, zira hedefler kendini gösterecek. Formda oyuncular olduğunda endişe duyulmasına gerek yok. Bu, takımın değerini yansıtıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol’un Türkiye maçını gruptaki en önemli maç olarak değerlendirdiği hatırlatıldığında, Montella, “Kuşkusuz benim için de en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası’nda zorlu bir rakip olduğunun altını çizdim ve buna göre hazırlık yaptık.” yanıtını verdi.

COŞKULU ATMOSFER BEKLENİYOR

Statta yarın coşkulu bir atmosfer olacağını bildiklerini söyleyen Montella, “Sıcak bir atmosferin olacağını biliyoruz, ekip arkadaşlarımız maçları izlemişti.” ifadelerine yer verdi. Merih Demiral, yarınki maçı çok önemli bulduğuna dikkat çekerek, “Grubun en önemli maçlarından biri, galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan kendini geliştirdi, biz de çok ilerleme kaydettik. Tam olarak hazırız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız.” dedi.

HEDEFLER VE MORAL DURUMU

Gruptaki hedefleri konusunda konuşan Merih, “Her ihtimale hazırlıklıyız ama maç maç düşünmek istiyoruz. Herkes motive durumda, uzun yıllar sonra Dünya Kupası’na katılma şansımız var, buna çok yakınız. En iyi şekilde başlayıp grubu tamamlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Gürcistan’ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia hakkında da görüş bildiren Merih, “Kvara ile karşılıklı oynadım, iyi bir futbolcu ama kimseden çekinmiyoruz. Kendimizi biliyoruz ve en iyi cevabı sahada vereceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.