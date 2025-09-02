A Milli Takım, Gürcistan ile idmana devam

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunun ilk maçını deplasmanda Gürcistan’a karşı oynayacak ve hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Antrenman, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Önceki akşamki çalışmaya katılmayan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Akçiçek de bu idmanda yer aldılar.

ANTRENMAN PROGRAMI DETAYLARI

Oyuncular, fitness salonunda ısınma hareketlerinin ardından sahaya gelerek top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son kısmında taktik oyun oynandı. Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi. A Milli Takım, Gürcistan ile yapacağı maç öncesindeki resmi antrenmanını yarın saat 11.15’te Riva’da gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e hareket edecek. Tiflis’e iniş yaptıktan sonra, maçın oynanacağı Boris Paichadze Stadyumu’nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirecekler. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu, saat 20.00’de (TSİ 19.00) stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecekler.