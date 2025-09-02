A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 4 Eylül Perşembe günü yabancı sahada Gürcistan ile gerçekleştireceği ilk maç için antrenman yaparak hazırlıklarına başladı. Bu kamp sürecinde dikkat çeken olay ise yeni Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’nun görüntüleri oldu. Son zamanlarda sarı-lacivertli takıma katılması ve yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarlarının tepkisini alan milli futbolcunun, kampta Fenerbahçeli oyuncularla koştuğu anlar gündeme damgasını vurdu.

KEREM’İN SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ

Kerem, Galatasaray’dan takım arkadaşları olan Abdülkerim ve Yunus ile sosyal ortamda takipleşmiyor. Diğer taraftan, Fenerbahçe’nin genç yıldızları Barış Alper ve Kaan ile takipleşmeye devam ediyor. Bu durum, taraftarlar arasında farklı yorumlara neden olurken, Kerem’in sosyal medya etkileşimleri de dikkatleri üzerindeki önemi koruyor.