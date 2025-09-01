Haberler

A Milli Takım, Gürcistan Maçına Hazırlanıyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı E Grubu ilk hafta maçına yönelik hazırlıklara başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler kondisyon ve taktik çalışmaları yaptı.

ANTRENMAN DETAYLARI

İdmanın ilk 15 dakikası basına açıkken, ay-yıldızlılar koşuyla başladıkları çalışmayı, daha sonra pas organizasyonlarıyla devam ettirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise A Milli Takım’ın, Gürcistan maçının taktiği üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral seyahat planlamaları nedeniyle, Yusuf Akçiçek ise özel izinli olduğu için bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almadı. Üç oyuncunun akşam saatlerinde kampa katılacağı bilgisi verildi.

TFF BAŞKANI DA İZLEDİ

Millilerin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Ay-yıldızlılar, yarın saat 17.30’da yapacakları antrenmanla hazırlık süreçlerini sürdürecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Haberler

Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.