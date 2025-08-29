A Milli Takım, Gürcistan ve İspanya

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ’NDE A MİLLİ TAKIM’IN KADROSU BELİRLENDİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım’a davet edilen 28 kişilik aday kadro belirlendi. Futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlılar, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.00’de yapacak.

GÜRCİSTAN’A UÇUŞ VE BASIN TOPLANTISI

A Milli Takım, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15’te gerçekleştireceği resmi antrenmanın ardından saat 16.00’da Gürcistan maçı için Türk Hava Yolları’na ait uçakla Tiflis’e gidecek. Tiflis’e vardıktan sonra, Gürcistan-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadyumu’nda kısa bir yürüyüş yapacaklar. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, stadyumda TSİ 19.00’da basın toplantısı düzenleyecek.

İSPANYA MAÇI HAZIRLIKLARI VE KADRO

Gürcistan – Türkiye müsabakası, Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda 4 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00’da oynanacak. A Milli Takım, eleme grubunda son Avrupa şampiyonu İspanya ile oynayacağı maç için Gürcistan karşılaşmasının ardından hemen Konya’ya gidecek. A Milliler, bu müsabakanın hazırlıklarına 5 Eylül Cuma günü saat 17.30’da Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapacağı idmanla başlayacak. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İspanya maçı öncesindeki resmi antrenmanı ise bu stadyumda saat 20.30’da gerçekleştirilecek. Türkiye – İspanya karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak ve A Milli Takım kafilesi, maçın ardından İstanbul’a dönecek.

A MİLLİ TAKIM’IN 28 KİŞİLİK ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ve İspanya maçları için belirlenen 28 kişilik kadrosu şu şekildedir:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).