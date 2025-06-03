A Milli Takım, Hazırlık Yapıyor

ÖZEL MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği özel maçlar için Riva’da toplandı ve hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürüyor. A takımda ilk kez aday kadroya çağrılan Mustafa Eskihellaç ve yeni evli olan Kerem Aktürkoğlu için bir geçiş töreni düzenlendi.

İDMANDA SEFERBERLİK

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık olan idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışması sonrasında, pas ve minyatür kalede şut çalışması yapıldı. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, özel olarak kaleci antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdürdü.

SACATLIK VE YARALAR SÜREÇTE

Antrenman sırasında Hakan Çalhanoğlu yer almadı. Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek olan Hakan’ın tedavisinin orada devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır şimdi de hafif sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Bu iki futbolcunun durumu, yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

MİLLİ TAKIM TAKVİMİ

Milliler, 7 Haziran’da ABD ve 11 Haziran’da Meksika ile özel maçlarda yüzleşecek. Ay-yıldızlılar, bugün saat 23.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket ediyor.