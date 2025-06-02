A Milli Takım Hazırlıklarını Sürdürüyor

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği özel maçlar için Riva’da toplandı ve antrenmanlarına basına açık bir şekilde devam ediyor. Antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı ve ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık gerçekleşti.

ANTRMAN DETAYLARI

Idman, koşuyla başlamasının ardından ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla sürdü. Son bölümde ise pas çalışması ve minyatür kalede şut antrenmanı yapıldı. Kaleciler Altay Bayındır, Berke Özer ve Muhammed Şengezer, kaleci antrenörleri ile birlikte özel bir çalışma gerçekleştirdi.

SAKATLIKLAR VE TEDAVİLER

Hakan Çalhanoğlu, antrenmana katılmadı. Hakan, Almanya’da sağlık kontrolünden geçecek ve tedavisi buradaki devam edecek. Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu ve Uğurcan Çakır da hafif sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Bu iki oyuncunun durumu, yapılacak tetkiklerin ardından değerlendirilecek.

ÖZEL MAÇ PROGRAMI

A Milli Takım, 7 Haziran’da ABD ve 11 Haziran’da Meksika ile özel karşılaşmalar yapacak. Milliler, bugün saat 23.00’te İstanbul Havalimanı’ndan ABD’ye hareket edecek.