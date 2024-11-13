“A Milli Takım İdmanı Devam Ediyor”

ANTRAÇMANIN BAŞLANGICI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Vincenzo Montella’nın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet ve çabukluk çalışmalarının ardından taktik varyasyonlar üzerinde durularak devam etti.

IDMANIN TAMAMLANMASI

İdman, turnuva şeklinde düzenlenen maçlarla sona erdi. Ancak, sol arka adalesinde gerilme ve ödem sorunları tespit edilen Ahmed Kutucu, bu çalışmaların dışında kaldı. Yüksek ateş nedeniyle son iki gündür antrenmanlara katılamayan Emirhan Topçu, takımla birlikte çalışmalarına yeniden başladı. Diğer yandan, Hakan Çalhanoğlu ise takımdan ayrı şekilde bireysel antrenman gerçekleştirdi.