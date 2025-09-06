A Milli Takım’ın Başarısı Arttı

A MİLLİ TAKIM’IN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRÜNE ZAM

A Milli Takım’ı uzun bir aradan sonra grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) götüren ve çeyrek finalde mücadele etme başarısını gösteren teknik direktör Vincenzo Montella’nın yıllık ücretine zam yapıldığı öğrenildi.

SÖZLEŞME YENİLENDİ VE MAAŞ ARTTI

Türkiye gazetesinde yer alan bilgiye göre, Dünya Kupası grup elemeleri süreci öncesinde TFF, Montella ile haziran ayında masaya otururken, 1,8 milyon euro olan yıllık maaşını 2,2 milyon euroya çıkardı. Ayrıca, teknik adamın sözleşmesinin süresi 2026’dan 2028’e kadar uzatıldı.