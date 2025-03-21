A Milli Takım’ın Kritik Macaristan Maçı

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında hakem olarak Almanya’dan Felix Zwayer’i atadı. Bu önemli karşılaşma, 23 Mart Pazar günü saat 20.00’de (TSİ) gerçekleşecek. Randevu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da düzenlenecek.

HAKEM EKİBİ

Felix Zwayer’in yardımcılığını Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. Ayrıca, VAR görevini Bastian Dankert, AVAR olarak ise aynı kişi yürütecek. Bu maç, A Milli Futbol Takımı için büyük bir önem taşıyor.