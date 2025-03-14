A Milli Takım’ın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

A MİLLİ TAKIM HAZIRLIKLARA BAŞLADI

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 ve 23 Mart’ta oynayacağı önemli maçlara hazır durumda. Teknik Direktör Vincenzo Montella, taraftarları heyecanlandıran aday kadroyu ve maç programını duyurdu. Kadroda sürpriz isimler ve ilk kez milli takımda yer alacak genç yetenekler dikkat çekerken, cezalı oyuncular ve kart sınırındaki yıldızlar da oldukça merak ediliyor. İşte A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki sınavına dair tüm ayrıntılar!

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU: KİMLER VAR?

Vincenzo Montella’nın belirlediği 30 kişilik aday kadro, tecrübeli isimlerle genç yetenekleri bir arada sunuyor. Kaleciler: Berke Özer, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans: Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Taha Şahin, Yusuf Akçiçek. Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Bu kadro, hem savunmadaki sağlamlığı hem de hücumdaki yaratıcılığı ile taraftarları umutlandırıyor. Ancak, bazı yıldızların cezalı olmaları ve kart sınırındaki durumları, maç öncesi stratejileri etkileyebilir.

SÜRPRİZ İSİMLER: İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYMEYE HAZIRLANANLAR

A Milli Takım kadrosunda dikkat çekici bir ayrıntı, ilk kez davet alan genç yeteneklerin bulunması. Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ve Taha Şahin, Montella’nın dikkatini çeken yeni yüzler olarak kadroya dahil edildi. Bu isimler, Türk futbolunun geleceği açısından heyecan verici bir işaret veriyor. Taraftarlar, bu gençlerin Macaristan karşısında sahaya çıkarılmasını dört gözle bekliyor.

CEZALI YILDIZLAR: ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL İLK MAÇTA YOK

Kadroda bulunan iki kritik isim, Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’taki Türkiye-Macaristan maçında forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle tribünde olacak bu oyuncular, ikinci maç için sahaya dönmeyi umuyor. Montella’nın bu eksiklikleri nasıl kapatacağı, maçın sonucunu belirleyebilir.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR: DİKKATLİ OLMALILAR!

A Milli Takım’da dört oyuncu, Macaristan ile oynanacak ilk maç öncesi sarı kart sınırında yer alıyor: İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü. Bu oyuncular, 20 Mart’taki maçta kart görürlerse, 23 Mart’taki rövanşta forma giyememe riski taşıyor. Taraftarlar, bu yıldızların dikkatli bir performans sergilemesini bekliyor.

MACARİSTAN MAÇLARI: PLAY-OFF’UN KİLİDİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 20 Mart’ta deplasmanda, 23 Mart’ta ise evinde mücadele edecek. Bu iki maç, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki kaderini belirleyecek. İlk maçta cezalı oyuncuların eksikliği, Montella’nın taktiksel yöntemlerini etkileyecekken, rövanş maçı taraftarın desteği ile zaferle sonuçlanabilir. Macaristan’ın güçlü kadrosuna karşı A Milli Takım’ın sergileyeceği performans, futbolseverlerin en büyük merak konusu haline geldi.

TARAFTARLARA MESAJ: “BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

Vincenzo Montella, kadro açıklamasının ardından taraftarlara seslenerek, “Bu zorlu maçlarda oyuncularımın her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Birlikte başaracağız” dedi. A Milli Takım’ın Macaristan karşısındaki performansı, sahada oynayan futbolcular kadar tribünlerdeki atmosferle de bağlantılı olacak. Taraftarlar, bu kritik maçlar için yerlerini şimdiden almaya hazırlanıyor.