A Milli Takım’ın Macaristan Maçları Kadrosu Belirlendi

MILLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 ve 23 Mart tarihlerinde Macaristan ile yapacağı karşılaşmalar için aday kadrosunu belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 30 futbolcunun yer aldığı kadroda; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in sakatlıkları nedeniyle bulunmadığı ifade edildi.

İLK KEZ DAVET EDİLEN FUTBOLCULAR

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz, A Milli Takım’a ilk kez çağrılırken; Salih Özcan ve Can Uzun da eylül ayında gerçekleştirilen kampın ardından yeniden kadroya dahil edildi. 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın, takıma geri dönüyor ve Emre Mor ise yaklaşık 2.5 yıllık bir aradan sonra tekrar davet edildi. Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart’ta oynanacak Türkiye – Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ceza sınırında yer alıyor.

TFF TESİSLERİNDE TOPLANACAKLAR

A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-yıldızlı takım, ilk çalışmasını aynı gün saat 17.00’de yapacak ve hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kadrodan bir futbolcu, 19 Mart Çarşamba günü saat 13.45’te Riva’da basın toplantısında yer alacak. Milliler, Macaristan maçı öncesindeki resmi antrenmanını da 19 Mart’ta saat 17.00’de gerçekleştirecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yapılacak Türkiye – Macaristan mücadelesi, 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. A Milli Takım kafilesi, rövanş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını ise 22 Mart Cumartesi günü saat 11.15’te Riva’da yapacak ve saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye hareket edecek. Milliler, aynı gün Puskas Arena’da saat 17.00’de (TSİ 19.00) kısa bir yürüyüş yapacak ve saat 17.15’te (TSİ 19.15) bir basın toplantısı düzenleyecek. Puskas Arena’da 23 Mart Pazar günü oynanacak Macaristan – Türkiye maçı saat 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak. Millilerin oynayacağı iki karşılaşma da TV8 ve Exxen platformlarından yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydin, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)