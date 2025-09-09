A Milli Takım’ın Rakibi Bekleniyor

YARI FİNALE YÜKSELEN A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 yenerek yarı finale yükseldi. Bu önemli galibiyet, millilerin organizasyonda en son dört takım arasında yer almasını sağladı. Şimdi dikkatler, yarı finaldeki rakip ve maç tarihine çevrildi.

MAÇIN TARİHİ VE RAKİP BEKLENTİSİ

Basketbolseverler, A Milli Takım’ın karşılaşacağı rakibi ve maçın oynanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Turnuvanın en kritik mücadelesi olarak öne çıkan bu karşılaşmanın heyecanı, fanatik izleyiciler için doruk noktasına ulaşmış durumda. Litvanya ile Yunanistan arasındaki önemli karşılaşma ise 9 Eylül Salı günü saat 21.00’de gerçekleşecek.