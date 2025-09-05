Haberler

A Milli Takım, İspanya ile buluşacak

A MİLLİ TAKIM İSPANYA İLE MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye ile karşılaşacak İspanya, Konya’ya ulaştı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI KONYA’YA GELDİ

Bulgaristan’dan özel uçakla Konya Havalimanı’na gelen İspanya Milli Takımı, burada konaklayacağı otele geçti. Türkiye ve İspanya arasında gerçekleşecek olan karşılaşma 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak.

ÖNEMLİ

Haberler

A Mili Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesi için İspanya ile yapılacak maç öncesi Konya'da antrenman yapmaya başladı.
Haberler

Zagreb’de Ayasofya Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi açıldı. Sanatçı İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserleri sergilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.