A Milli Takım, İspanya ile buluşacak

A MİLLİ TAKIM İSPANYA İLE MÜCADELE EDECEK

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Türkiye ile karşılaşacak İspanya, Konya’ya ulaştı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI KONYA’YA GELDİ

Bulgaristan’dan özel uçakla Konya Havalimanı’na gelen İspanya Milli Takımı, burada konaklayacağı otele geçti. Türkiye ve İspanya arasında gerçekleşecek olan karşılaşma 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak.