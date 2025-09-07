Haberler

A Milli Takım, İspanya İle Karşılaşıyor

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında İspanya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 21.45’te başlayacak. Maç, TV 8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Türkiye’nin kadrosu şöyle olacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu. İspanya ise şu oyuncularla sahada yer alacak: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams ve Oyarzabal.

Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İspanya'dan hareket eden Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye destek için İtalya'dan Türk aktivistlerle güçleniyor. Ersin Çelik, bu dayanışmanın önemini vurguladı.
Yasemin Ve İzzet Özilhan Boşandı

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 14 yıllık evliliği sona erdi. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında sürpriz etkisi yarattı ve ayrılığın detayları tartışıldı. Yasemin'in kariyerine ara vermesi dikkat çekti.

