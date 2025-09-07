A Milli Takım, İspanya İle Karşılaşıyor

MAÇIN DETAYLARI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci karşılaşmasında İspanya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda gerçekleşecek ve saat 21.45’te başlayacak. Maç, TV 8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN KADROLARI

Türkiye’nin kadrosu şöyle olacak: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu. İspanya ise şu oyuncularla sahada yer alacak: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams ve Oyarzabal.