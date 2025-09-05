A Milli Takım, İspanya Maçına Hazır

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KONYA’DA HAZIRLIK YAPIYOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki önemli karşılaşma için 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Konya’ya ulaştı. Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla gelen ay-yıldızlı takım, Konya Havalimanı’ndan hareketle konaklayacakları otele geçiş yaptı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Türkiye-İspanya karşılaşması için hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde yarın başlayacak. Bu kritik maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te gerçekleştirilecek.