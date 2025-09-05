Haberler

A Milli Takım, İspanya Maçına Hazır

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KONYA’DA HAZIRLIK YAPIYOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki önemli karşılaşma için 7 Eylül Pazar günü İspanya ile yapacağı maça yönelik hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Konya’ya ulaştı. Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla gelen ay-yıldızlı takım, Konya Havalimanı’ndan hareketle konaklayacakları otele geçiş yaptı.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Türkiye-İspanya karşılaşması için hazırlıklarına Çelikkayalar Kayacık Tesisleri’nde yarın başlayacak. Bu kritik maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 21.45’te gerçekleştirilecek.

Aydın’da Gazeteci Fatma Yazıcı Vefat Etti

Aydın'da 'Olay Aydın' internet sitesinin sahibi Fatma Yazıcı, grip ve halsizlik şikayetleri sonrası hastaneye giderken hayatını kaybetti. Ölümü derin üzüntü yarattı.
A Milli Takım Konya’ya Geldi

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 2-3 yenip İspanya maçı için Konya'ya gitti. Takım, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

