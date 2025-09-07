A Milli Takım, İspanya’ya 0-6 yenildi

MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçı İspanya ile oynadı. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşti. A Milli Takım, maçta 6-0’lık bir farkla mağlup oldu.

KÖTÜ OYUN PERFORMANSI

A Milli Takım, İspanya karşısında oldukça kötü bir performans sergileyerek, 62. dakikada 6-0 yenik duruma düştü. Bu durumun ardından, tribünlerden futbolculara yoğun bir şekilde ıslık sesleri yükselmeye başladı.

Altıncı golün ardından, tribünler rakip takım İspanya’yı top ayağında olduğu anlarda alkışlamaya başladı. Bu davranış, taraftarların milli takıma olan tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.