A Milli Takım, İspanya’ya 0-6 Yenildi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İSPANYA’YA KARŞI BÜYÜK BİR YENİLGİ ALDI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 6-0’lık bir skorla kaybetti. Maçın sonlarına doğru, milli takımımızın yükselen yıldızı Arda Güler ile İspanyol futbolunun yeni yeteneği Lamine Yamal arasında bir gerginlik yaşandı.

Tartışmalar, Arda Güler’in hızlı bir şekilde serbest vuruş kullanma isteğiyle ortaya çıktı. Bu esnada, Lamine Yamal, topun önüne geçerek vuruşu engellemeye çalıştı. Bu sportmenlik dışı davranış, o an zaten moral olarak zor durumda olan Arda’nın tepkisini çekti.

Yamal’ın bu hareketine öfkelenen Arda Güler, Lamine Yamal’ı iterek vuruşun yapılabilmesi için önünden çekilmesini istedi. Bu olay, iki genç yetenek arasında anlık bir gerilime yol açtı. Tansiyonun yükselmesi üzerine, Orkun Kökçü hızlı bir müdahale ile tartışmanın daha da büyümesini engelledi.