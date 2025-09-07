A Milli Takım, İspanya’ya 4. yenildi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN MAĞLUBİYETİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası elemelerinde İspanya’ya karşı üst üste dördüncü yenilgisini aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında, Türkiye Konya’da İspanya ile karşılaştı. Maçta İspanyol futbolcu Merino, hat-trick yaparken, Pedri (2) ve Ferran Torres’in golleriyle İspanya, maçı 6-0 kazanarak puanını 6’ya yükseltti. Türkiye ise bu sonucun ardından 3 puanda kaldı.

GELECEK MAÇLAR

Milliler, grubun 3. maçında 11 Ekim’de Bulgaristan ile deplasmanda mücadele edecek. İspanya ise aynı gün Gürcistan’ı evinde ağırlayacak. A Milli Takım, tarihinde 12 kez karşılaştığı İspanya ile yapılan maçlarda 7. kez mağlup oldu. İki ekibin 9’u resmi, 3’ü özel olmak üzere oynadığı 12 maçın 4’ü berabere sonuçlandı ve Türkiye’nin sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

TARİHİ MAĞLUBİYETLER

Türkiye’nin tek galibiyeti, 14 Mart 1954’te İstanbul’da oynanan 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde geldi. 2010 Dünya Kupası elemelerinde de iki takım aynı grupta yer almış ve o maçlarda da kazanan taraf İspanya olmuştu. Ayrıca, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda yine İspanya, 3-0’lık skorla galip geldi. Bugün Konya’daki müsabaka sonucuyla Türkiye, rakibine karşı üst üste 4. mağlubiyetini yaşamış oldu. İki ekip arasındaki maçlarda İspanya, 3 defa 3 farklı sonuçla galip geldi ve bugünkü skor, rekabetteki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.