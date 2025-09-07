A Milli Takım, İspanya’ya 6-0 mağlup

A MİLLİ TAKIMIN KAYBI

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında İspanya ile mücadele etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı A Milli Takımımız, 6-0 gibi bir skorla kaybetti.

İSPANYA ÜSTÜN BAŞLADI

İspanya, maça oldukça hızlı bir başlangıç yaptı. 6. dakikada ceza yayının sol köşesinden rakip oyuncusunu geçmeyi başaran Pedri, plase vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. İspanyol ekibi baskısını sürdürdü ve 22. dakikada ceza sahasına Williams’ın pasıyla Oyarzabal topu Merino’ya aktardı. Merino, bekletmeden vuruşunu yaparak farkı artırdı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45+1. dakikada Pedri’nin sol kanattan yaptığı ortada Merino, bir gol daha atarak skoru 3-0 yaptı.

İSPANYA İKİNCİ YARIDA DA HIZLIYDI

İspanya, etkileyici oyununun devamını ikinci yarıda da getirdi. 54. dakikada hızlı bir hücumla gol buldular. Lamine Yamal, ceza sahasında Ferran Torres ile buluştu. Torres, şutunda topu ağlarımıza gönderdi. 58. dakikada ise orta saha oyuncusu Merino, hat-trick yaparak ceza sahası dışından ayak içi vuruşuyla bir gol daha attı. Ardından, 63. dakikada Oyarzabal’ın pasında topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skor 6-0 oldu.

SONUÇ ve PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, iki maç sonunda 3 puanda kalmış oldu. İspanya ise Bulgaristan galibiyetinin ardından bu karşılaşmayı da kazanarak 6 puana ulaşmış durumda.