A Milli Takım, İspanya’ya 6-0 yenildi

A MİLLİ TAKIMIN KAYBIDA YENİ GELİŞMELER

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede A Milli Takım, sahadan 6-0’lık bir skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye, iki maçta sadece 3 puanda kaldı. İspanya ise Bulgaristan karşısındaki galibiyetinin ardından bu maçı da kazanarak toplamda 6 puana ulaştı ve 2’de 2 yaptı.

İSPANYA’DA ŞANSSIZ BİR OLAY

Maç sonrasında beklenmedik bir olay gerçekleşti. İspanya Milli Takımı’nın genç yeteneği Lamine Yamal, Konya’da pasaportunu kaybetti. Genç yıldız, pasaportunu bulamadığı için stadyumdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum, maçın ardından yaşanan ilginç bir gelişme olarak dikkat çekti.